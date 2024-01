Strukturen der Perger Pfarren im Wandel

Im September ist das Dekanat Perg in den "Strukturprozess" der Diözese Linz eingestiegen. Ziel ist es, die bislang 14 Pfarren zu einer gemeinsamen Organisationseinheit zusammenzuführen und trotz des sich zuspitzenden Personalmangels – sowohl bei den Priestern als auch bei Laientheologen – eine bestmögliche Seelsorge sicherzustellen.

Nach der Auftaktklausur Ende September in Mauthausen hat ein Kernteam mehrere Eckpunkte für die neue Pfarre erarbeitet. Diese sollen am Samstag, 27. Jänner bei einer Visionsklausur in Naarn weiter präzisiert werden. "Wir haben auch eine Ist-Analyse anhand von Fragebögen und Interviews durchgeführt. Dabei wurden Menschen aus dem engeren Umfeld der Pfarren ebenso befragt wie Vereine und Personen, die sich in größerer Distanz zur Kirche befinden", sagt Martin Kapplmüller, Diakon in Schwertberg und Teamleiter des Strukturprozesses. Bei der Visionsklausur möchte man jene Punkte, die sich bisher als zentral herauskristallisiert haben, weiter konkretisieren, um daraus in den kommenden Monaten ein Pastoralkonzept für die gesamte neue Pfarre sowie ihre 14 Pfarrteilgemeinden zu formulieren. Während der Name für die neue Pfarre noch offen ist, wurde im Dekanatsrat bereits über den Standort des künftigen Pfarrbüros abgestimmt. Dabei votierte eine Mehrheit für Perg.

Wie bereits das Starttreffen richtet sich auch die Visionsklausur nicht nur an aktive Pfarrgemeinderäte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pfarren. Kapplmüller: "Es sollen sich alle angesprochen fühlen, die Interesse daran haben, in welchem pfarrlichen Umfeld sie künftig leben möchten." Beginn ist um 11.30 Uhr im Gasthaus Walterer mit einem gemeinsamen Mittagessen. Das Ende der Klausur ist für 16.30 Uhr vorgesehen.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner