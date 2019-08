Strudengauer Messe: Zukunftsmotor im Mühlviertel

Die Strudengauer Messe in Waldhausen, organisiert von Musikverein und Kameradschaftsbund, gehört zu den traditionsreichsten Messe-Veranstaltungen Oberösterreichs. Wenn diese Woche von Freitag bis Sonntag die 44. Auflage stattfinden wird, dann werfen Organisatoren und Aussteller vor allem einen Blick in die Zukunft. Denn die diesjährige Gewerbeschau steht ganz im Zeichen von Wind- und Sonnenkraft, E-Mobilität, Energieeffizienz und Digitalisierung. "Reichen die Akkus eines Elektroautos, um damit vom ländlichen Raum in die Arbeit zu fahren? – Das sind die Themen, die wir heuer verstärkt aufgreifen wollen", sagt Messe-Geschäftsführerin Sonja Aigner. Mehrere führende Automarken sind dazu mit aktuellen Modellen vertreten.

Neben einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm im Festzelt sowie jeder Menge Action im Vergnügungspark dürfen sich die Besucher auch auf ein hochkarätiges Messe-Gewinnspiel freuen. Als Hauptpreis wird am Sonntagabend ein Skoda Fabia 20 Combi – gesponsert vom Autohaus Gmeiner und dem Versicherungsbüro Schruf – verlost. Insgesamt gibt es Preise im Wert von mehr als 30.000 Euro zu gewinnen.

