Strudengau Cup beendete zweijährige Rennpause

Nahezu zwei Jahre hing der traditionsreiche „Sparkasse Strudengau Cup“ für Alpinskifahrer in der Warteschleife. Am Wochenende konnten die Rennverantwortlichen der Union Allerheiligen und des Vereins Strudengau Cup endlich wieder Nachwuchsfahrer und Erwachsene zu einem Rennen bitten. Auf dem Skihang in Freistadt zeigten sich 68 Teilnehmer so richtig heiß darauf, wieder einmal rennmäßig einen Kurs hinunter zu brausen.

Die Tagesbestzeiten erzielten bei den Kindern Maja Buchinger (Waldhausen) und Simon Schöfer (Pabneukirchen). Bei den Schülern/Erwachsenen waren Lea Wöran und Alberto Steindl (beide aus Waldhausen) die Schnellsten.