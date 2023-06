Streit unter Türken endete in Mauthausen mit verletzten Polizisten

Ausgelöst wurde der Polizeieinsatz, weil mehrere Jugendliche kurz nach 21 Uhr am Bahnhofsparkplatz kreuz und quer mit Autos und Mopeds wie wild herumgefahren sein sollen. Deshalb rief eine Anrainerin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, bemerkten sie etwa 15 Jugendliche, die eine hitzige verbale Auseinandersetzung in türkischer Sprache führten. Ein 18-jähriger Türke aus Perg geriet dabei dermaßen in Rage, dass er von seinem Cousin zurückgehalten werden musste. Das brachte den Jugendlichen aber noch mehr in Rage, es kam zur körperlichen Auseinandersetzung der beiden.

Sämtliche Versuche der alarmierten Polizisten ihn zu beruhigen, brachten keinen Erfolg. Im Gegenteil, er beschimpfte die Beamten und setzte sein Verhalten fort, so die Polizei in einer Aussendung am Sonntag. Aus diesem Grund blieb den Polizisten nichts anderes übrig, als den aggressiven Jugendlichen festzunehmen. Dabei stürzten die beiden Beamten mit dem Jugendlichen zu Boden, wodurch ein Polizist und der Aggressive leicht verletzt wurden. Am Boden gelang es schließlich den 18-Jährigen zu fixieren. Er wurde zur Polizeiinspektion gebracht, wo der Alkotest 1,06 Promille ergab. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde er auf freien Fuß angezeigt.

