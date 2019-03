Streit um Umwidmung: Neos wittern „Foulspiel“, Bürgermeister kontert

Weil in St. Martin die von den Neos schon im Vorjahr kritisierte Umwidmung von Grundstücken an der B127 nun beschlossen wurde, kocht die Debatte in St. Martin wieder hoch. Neos-Sprecher Martin Leibetseder kündigt rechtliche Konsequenzen an. Bürgermeister Wolfgang Schirz (VP) sieht keine Verfehlungen seitens der Gemeinde.

ST. MARTIN. "In der Gemeinderatssitzung vom 28. Februar wurde der Grundsatzbeschluss zur Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes in den Ortschaften Allersdorf und Anzing einstimmig beschlossen“, bestätigte St. Martins Bürgermeister Wolfgang Schirz (VP). Kritisiert wird von Neos-Regioanlsprecher Martin Leibetseder das Zustandekommen dieses Beschlusses: „Jetzt wurden in einer Blitzaktion ohne vorherige Veröffentlichung im Internet, wie gesetzlich vorgeschrieben, Tatsachen geschaffen. Selbst der Termin für die Sitzung des Gemeinderats inklusive Tagesordnung vom 28. Februar wurde erst am 1. März - also einen Tag im Nachhinein, online auf der digitalen Amtstafel bekanntgegeben“.

„Dazu halte ich fest, dass im Verfahren zur Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes oder Änderung des Flächenwidmungsplanes das Raumordnungsgesetz keine Kundmachung vor dem Grundsatzbeschluss im Gemeinderat vorsieht. Eine vierwöchentliche Kundmachung vor der Fassung des Grundsatzbeschlusses ist nur bei der Neuerlassung oder grundlegenden Überprüfung des örtlichen Entwicklungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes vorgesehen“, teilte der Bürgermeister mit. Dass die Sitzung im Internet nicht angekündigt war, sei auf ein Versehen der Gemeindeverwaltung zurückzuführen. Grundsätzlich gebe es aber keine gesetzliche Verpflichtung einer Kundmachung im Internet. "Die Sitzung wurde gemäß Gemeindeordnung an der Amtstafel der Gemeinde St. Martin von 14. Februar bis 1. März kundgemacht", heißt es dazu aus der Gemeindestube.

"Hier wurde versucht, die Bevölkerung von Informationen und Plänen sowie von der Sitzung fernzuhalten. Natürlich wird das für die Gemeinde rechtliche Konsequenzen haben müssen", sagt Leibetseder weiter. Er habe sich bereits an das Amt der OÖ Landesregierung mit einer Beschwerde gewandt. „Nachdem es ohnehin keine Parteienstellung für betroffene Nachbarn und Anrainer gibt, braucht es im Vorfeld die entsprechenden Informationen für Interessierte", so Leibetseder.

Bürgemeister Wolfgang Schirz kontert: "Bei der Umwidmung für die geplante Wohnsiedlung in Anzing wurden bereits am 7. Februar 2019 die Haussprecher der angrenzenden Eigentumswohnanlage mit entsprechenden Informationen über dieses Vorhaben versorgt."

Nach dem Grundsatzbeschluss sollen die betreffenden Dienststellen, der Grundeigentümer, Nachbarn und Anrainer informiert werden. „Diese haben acht Wochen Zeit, eine Stellungnahme in den gegenständlichen Verfahren abzugeben“, informiert der Bürgermeister.

Martin Leibetseder wirft dem Bürgermeister wiederum vor, „bewusst oder unbewusst die Unwahrheit zu sagen“: „Es gibt für Nachbarn und Anrainer nach dem Gemeinderatsbeschluss keine Möglichkeit zur Stellungnahme mehr. Eine solche können nur Landesregierung, benachbarte Gemeinden, Kammern, die Umweltanwaltschaft oder Körperschaften öffentlichen Rechts abgeben“.

