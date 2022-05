Streit auf Zeltfest: Kontrahenten bewusstlos getreten

Wegen eines Missverständnisses war der 30-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach am Sonntag gegen drei Uhr früh mit dem Unbekannten in Streit geraten. Dabei versetzte der Glatzkopf dem Mann einen Fußtritt gegen den Kopf, sodass dieser umfiel und für mehrere Minuten bewusstlos liegen blieb. Der 30-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Rohrbach gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Von dem Angreifer fehlt jede Spur. Er ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und sportlich. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzem T-Shirt und schwarzen Jeans. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lembach unter der Telefonnummer 059133/4255 entgegen.