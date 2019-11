Streckenrekord und Sieg für Alois Höller

Der Mühlviertler entschied in Greinbach die österreichische Auflage des "Race of Champions" für sich. In seinem Rubblemaster Ford Fiesta 4x4 sicherte er sich in dem 40 Fahrer umfassenden Teilnehmerfeld nicht nur die Rallyecross-Wertung, sondern brannte im Rennen um die schnellste Runde auch einen Streckenrekord in den Asphalt. "Ich bin sehr zufrieden. Das Auto ist hervorragend gelaufen", sagte Höller nach seinem Triumph.

