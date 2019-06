"Strebergarten": Wo einst Schulkinder lernten, entstand ein Platz der Muße

Ein Stück Heimatgeschichte ging vor fünf Jahren mit dem Abriss der "alten Volksschule" in Leopoldschlag zu Ende. Doch nun entstand genau auf diesem Platz eine neue Attraktion für Einheimische und Besucher – der "Strebergarten".

Die Planung dieses Gartens nahm die Leopoldschläger Künstlerin Edeltraud Knoll in die Hand. An dem Platz, an dem 200 Jahre lang die Kinder aus Leopoldschlag und den umliegenden Ortschaften unterrichtet wurden – die Kinder haben "gestrebert" – verpackte Knoll mit viel Sinn für Details zahlreiche Elemente und Symbole rund um das Lernen. Dabei wurde das Leopoldschläger "Hafnerhaus" besonders miteinbezogen: Viele der eingesetzten Objekte hat Knoll selbst aus Ton angefertigt. Weil heutzutage aber auch das Digitale allgegenwärtig ist, kommen ebenso moderne Vermittlungsmethoden zum Einsatz, wie zum Beispiel eine Beschreibung des Parks, die mittels QR-Code abrufbar ist.

Büste für Erzbischof Wagner

Um ein Zeichen für Nachhaltigkeit und gegen die grassierende Bodenversiegelung zu setzen, haben die Leopoldschlager den Parkplatz vor dem "Strebergarten" als Schotterrasenparkplatz inklusive E-Ladestation errichtet. Für die gärtnerische Gestaltung zeichnete Viktoria Jachs-Kastler verantwortlich. Ein weiterer Schwerpunkt beim "Streberarten" ist dem Leopoldschläger Ehrenbürger Erzbischof Dr. Alois Wagner gewidmet, dessen weltweites Wirken einst in der kleinen Volksschule in Leopoldschlag seinen Anfang genommen hatte. Bei der Segnung des Themenparks am vergangenen Sonntag durch Prälat Josef Mayer wurde die Büste, die der Mühlviertler Keramiker Robert Heissiger angefertigt hat, feierlich enthüllt. Damit wurde diesem großen Sohn der Gemeinde ein würdiger Platz gewidmet. "Es sind die Gemeinschaft und der soziale Zusammenhalt, die das Leben in unserer Gemeinde erst lebenswert machen", sagte Bürgermeister Hubert Koller bei seiner Festrede

Die Umsetzung dieses ambitionierten Projekts wäre ohne die Mitwirkung zahlreicher Gemeindebürger unmöglich gewesen. Bei den Arbeiten haben sich zwei ehemalige Schüler der "alten Volksschule" – Reinhard Knoll und Fritz Janko – besonders hervorgetan. Sie haben nicht nur viele, viele Stunden selbst Hand angelegt, koordiniert und organisiert, sondern auch zahlreiche andere Gemeindebürger zur Mithilfe motiviert. Zudem wurden die im Asylwerberheim in Wullowitz untergebrachten Asylwerber in die Arbeiten miteingebunden. So wurde durch die gemeinsame Arbeit aus einem Bürgerprojekt auch noch ein Integrationsprojekt. Angedacht ist, dass der Park zukünftig von den Asylwerbern gepflegt und betreut wird.

