Im nördlichen Mühlviertel kannte man die Weißstörche lange Zeit nur von gelegentlichen Beobachtungen während der Zugzeiten im Frühling und im Herbst. Erste Anzeichen einer beginnenden Besiedelung des Mühlviertels, ausgehend von der Weißstorchenpopulation in Südböhmen, waren ein Brutpaar in Freistadt 1983 und eines 1996 in Haslach an der Mühl. Die Weißstörche, die wohl schon viele hundert Jahre in der Nähe von uns Menschen leben, zählen zu den bekanntesten Vogelarten.