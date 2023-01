Stilvoll in das neue Jahr

Eigentlich verordnet Josef Irsiegler seinem Fiat Cabrio aus dem Jahr 1910 ja eine strikte Winterruhe. Angesichts der frühlingshaften Temperaturen rund um den Jahreswechsel machte der Ehrenobmann des Perger Figurentheaters jedoch eine Ausnahme und bereitete den Akteuren des jungen Vereins eine ganz besondere Neujahrsüberraschung: eine gemeinsame Spritztour durch die Perger Innenstadt.

Danach wurde auf den großen Erfolg der ersten Vereinsproduktion, einer Marionetten-Fassung der "Zauberflöte", sowie auf das eben begonnene Jahr angestoßen. Mitgefeiert haben Katharina und Valerie Beyerl, Lukas Kern, Figurentheater-Obmann Helmut Kern mit Annemarie Kern, Victoria und Julia Beyerl, Sina Obereder, Markus Beyerl und Siegbert Kern.

Die Vorzeichen, dass es mit den Perger Marionetten und den Stimmen dahinter auch im neuen Jahr erfolgreich weitergehen wird, stehen gut: So wird bereits eifrig an einer Puppentheater-Version der Kinderoper "Hänsel und Gretel" gefeilt. Mit dem "Sandmännchen" durfte eine der dafür angefertigten Puppen schon an der Neujahrsausfahrt durch Perg teilnehmen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.