Sternstein sperrt am Samstag wieder auf

Die niedrigen Temperaturen machen auch den kleinen Skigebieten wieder Hoffnung, ihre Pisten wieder ausreichend beschneien zu können. Wie berichtet kündigte der Hochficht an, am Wochenende zumindest im Teilbetrieb wieder zu starten. Gleiches gilt für den Sternstein, wo die Liftbetreiber via Facebook ankündigen, am Samstag wieder starten zu wollen. Ganz scheint man der Wettervorhersage aber noch nicht zu trauen und schreibt vorsichtshalber von einer "voraussichtlichen Wiedereröffnung".

Das Skigebiet hatte ab 1. Jänner den Betrieb einstellen müssen:

