Sternsinger aus Hagenberg beim Bundespräsidenten

Heilige Könige aus ganz Österreich haben am Montagnachmittag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Gattin Doris Schmidauer den Segen für das neue Jahr überbracht. Die Friedensbotschaft beinhaltet den Wunsch nach gegenseitigem Respekt, nach friedlichem Zusammenleben und Wohlergehen für alle Menschen, die hier im Land leben – ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Glaubens und ihrer sozialen Lage. Als Vertreter der Diözese Linz war eine Sternsinger-Gruppe der Pfarre Hagenberg in der Hofburg mit dabei.

Der königliche Empfang in der Hofburg ist eine Wertschätzung für den großartigen Einsatz bei der Sternsingeraktion. Mit den Spenden werden jährlich rund 500 Sternsinger-Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Seit dem Jahreswechsel 1954/55 gibt es das Sternsingen der Katholischen Jungschar und in diesen 65 Jahren wurde knapp über 450 Millionen Euro ersungen.

Der Bundespräsident würdigte in seiner Ansprache den großartigen Einsatz der 85.000 Sternsinger/innen: „Es gibt nichts Wichtigeres als Frieden im Land, und die Sternsinger/innen bringen die Friedensbotschaft zu allen Menschen. Das ist ein Zeichen von Offenheit und ihr Sternsingerinnen und Sternsinger macht eurem Ruf als Botschafter und Botschafterinnen der Humanität alle Ehre. Hut ab vor eurem Engagement, vor eurem Durchhaltevermögen bei jedem Wetter, vor eurem Teamgeist. Ich bedanke mich auch bei der österreichischen Bevölkerung, die ihre Geldbörsen für den guten Zweck öffnen. Damit werden wirklich hervorragende Projekte gefördert.“

