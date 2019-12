"Stellung" bei der Garde

Heuer kamen alle Haslacher des Jahrgangs 2001 ihrer staatsbürgerlichen Pflicht nach und absolvierten in Linz ihre Stellung beim Bundesheer. Der Kommandant der Bürgergarde, Hauptmann Claus Helmhart, sieht die Wehrpflicht als tragende Säule einer gelebten Demokratie: Als Zeichen der Anerkennung lud deshalb die Bürgergarde Haslach alle Stellungspflichtigen ins Gardeheim ein: "Selbstverständlich ist auch der Zivildienst eine wertvolle Erfahrung und oben drein ein wertvoller Dienst an unserer Gesellschaft! Für eine demokratische, freie Gesellschaft ist es aber niemals nachteilig, wenn ein möglichst großer Anteil der Staatsbürger militärisch gut ausgebildet ist. Im Krisen- und Katastrophenfall die Lebensgrundlage seiner Eltern, seiner Familie und seiner Freunde zu sichern, aber auch die wirtschaftliche Grundlage der Unternehmen zu schützen und damit ein stabiles Umfeld für Wohlstand zu schaffen, ist der höchste Dienst, den man in Form des Wehrdienstes an einer Gesellschaft und am eigenen Staat vollbringen kann."

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.