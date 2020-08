Staugefahr: Ab Montag zehn Tage Totalsperre der B3

Viel Geduld müssen ab Montag, 10. August, Linz-Pendler aus dem Bezirk Perg, aber auch die Bewohner in Langenstein, St. Georgen/Gusen und Luftenberg an den Tag legen: Zwischen dem Zubringer Langenstein und der Zufahrt Abwinden werden umfangreiche Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Die Bundesstraße wird deshalb für die Dauer der Arbeiten in beiden Fahrtrichtungen bis voraussichtlich 19. August gesperrt. Der Verkehr wird lokal über Gusen, St. Georgen und Statzing umgeleitet. Vor allem in der Ortsdurchfahrt von St. Georgen und im Orsgebiet von Statzing ist in dieser Zeit mit erheblichen Staus und Behinderungen zu rechnen.

Erschwerend kommt für Pendler hinzu, dass wegen des derzeit laufenden Umbaus der ÖBB-Haltestelle in St. Georgen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet ist. Damit fällt das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel als staufreie Alternative aus.

Die Bürgermeister der drei betroffenen Gemeinden kritisieren, dass sie in die Planung der Umleitungsrouten nicht einbezogen wurden und erst sehr kurzfristig von der Totalsperre informiert worden seien. Auch Rettung, Polizei und Feuerwehr seien erst wenige Tage vor Beginn der Sperre von derselben in Kenntnis gesetzt worden und stünden damit vor erheblichen Problemen, vor allem beim Krankentransport nach Linz.

