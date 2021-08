Nicht erst der geplante Neubau des Erlebnis-Hallenbades in Rohrbach-Berg hat die Frage nach einer nachhaltigen Energieversorgung aufgeworfen. Es gibt zum Beispiel auch die Bundesschulen mit Heizungen, die bereits in die Jahre gekommen sind. Überhaupt spielen vor allem im Stadtgebiet fossile Brennstoffe noch die Hauptrolle. Das könnte sich bald ändern. Umweltfreundlich und am Puls der Zeit solle die Energieversorgung der Zukunft in Rohrbach-Berg aussehen.