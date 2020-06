Es war ein Freitagnachmittag anno 1986, als Wolfgang Grabner ins Mühlviertel reiste, um in der Semperit-Schlauchboot-Produktion in Kirchberg/Donau ein Segel für sein gelbes Gummiboot zu kaufen. Bei diesem Besuch erfuhr der passionierte Bootssportler und damals schon erfolgreiche Schwimmwestenhersteller aus Stadt Haag, dass die Firma zugesperrt werden sollte. "Am Montag habe ich die Firma um ein Butterbrot in Bausch und Bogen gekauft", erinnert sich Wolfgang Grabner.