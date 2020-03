Statt älterer Mitarbeiter setzt Rotes Kreuz das „Team Österreich“ ein

Rohrbach. Gerade in den Bereichen Essen auf Rädern und im Rot Kreuz Markt sind oft ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Um diese nicht zu gefährden hat sich das Rote Kreuz Rohrbach entschlossen die Hilfe des Team Österreich in Anspruch zu nehmen. 20 Mitarbeiter haben sich über www.teamoesterreich.at/ gemeldet und wurden bereits auf ihre Aufgaben eingeschult. Dort wo das Rote Kreuz Ausfälle zu verzeichnen hat, weil ältere Mitarbeiter nicht mehr eingesetzt werden, kommen Helfer aus dem Team Österreich, gemeinsam mit Rotkreuzlern zum Einsatz. Zum einen im Rot Kreuz Markt Aigen, zum anderen bei der Auslieferung von Essen auf Rädern in Helfenberg, St. Martin, Kleinzell und im Hansbergland. „Es ist unser Ziel diese wichtigen Versorgungsstrukturen aufrecht zu halten, gleichzeitig haben wir die Pflicht unsere älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen“, sagte Dominik Mandl bei der Einschulung der neuen Helfer: „Durch diese Hilfe können wir den Rot Kreuz Markt in Aigen ab kommenden Dienstag wieder wie gewohnt öffnen“.

„Wir sind österreichweit die erste Rot Kreuz Bezirksstelle, die auf die Unterstützung von Team Österreich zurückgreift,“ sagt Bezirksrettungskommandant Johannes Raab.