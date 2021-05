Statisten für den neuen Landkrimi gesucht

Dieser Wunsch kann jetzt in Erfüllung gehen, denn für einen neuen Landkrimi werden Statisten aus der Region gesucht. "Zu neuen Ufern" heißt der neue oberösterreichische Landkrimi, der ab dem 8. Juni in der Region rund um das nördliche Mühlviertel gedreht wird.

Mit dabei sind unter anderem heimische Stars wie Maria Hofstätter (Eberhoferfilme, Tatort, …), Miriam Fussenegger oder Karl Fischer.

Alle Typen gesucht

Als Statisten werden Personen jeden Alters und jeden Typs gesucht. Filmische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Als Aufwandsentschädigung gibt es 50 Euro pro Drehtag sowie Verpflegung durch das Film-Catering. Interessenten können sich per E-Mail an antonia@filmfaces.at unter Angabe von Name, Geburtsdatum, Wohnort, Telefonnummer, Konfektions- und Schuhgröße bewerben. Foto nicht vergessen!