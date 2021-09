Startschuss für Altenheimbau in Feldkirchen

Mit der Bauplatz-Segnung und der Projektvorstellung erfolgte auch der Startschuss für den Neubau des neuen Seniorenheims St. Teresa in Feldkirchen/Donau.

Anstelle des bisherigen Hauses in Bad Mühllacken soll in der Nähe zum Ortszentrum ein modernes, zukunftsorientiertes Pflegeheim entstehen. Umgesetzt wird das Projekt von der Tau-Gruppe der Franziskanerinnen von Vöcklabruck.

Nach Fertigstellung wird im neuen Haus Platz für 84 Senioren zur Verfügung stehen, dazu kommt bedürfnisorientierter Wohnraum – "Pflegeoase" – für sechs ältere Menschen mit Demenz. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer stellte in ihrer Festrede klar, dass das Land Oberösterreich über ein flächendeckendes und qualitativ hochwertiges Angebot an Alten- und Pflegeheimplätzen verfügt. Dennoch müssten Vorkehrungen getroffen werden, um auch in Zukunft ein Altern in Würde sicherstellen zu können: "Die Zahl der alten Menschen wird sich in Oberösterreich in den kommenden Jahren weiter stark erhöhen. Daher brauchen wir für unsere Seniorinnen und Senioren individuelle und für die jeweilige Lebenssituation maßgeschneiderte Angebote. Dazu zählen neben klassischen Heimplätzen und Tagesbetreuungsstrukturen auch mehr alternative Wohnformen, Kurzzeitpflegeplätze und spezielle Angebote für Menschen mit Demenz, um pflegende Angehörige zu entlasten."

Die Soziallandesrätin ging auch auf die zukünftigen Herausforderungen der Altenbetreuung und Pflege ein. "Oberösterreich steht vor der großen Herausforderung eines steigenden Fachkräftebedarfs. Als Soziallandesrätin habe ich daher eine Pflegeoffensive gestartet und die Zahl der Ausbildungsplätze verdoppelt. Um den Einstieg und die Ausübung des Pflegeberufes attraktiv zu machen, müssen aber auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten dringend verbessert werden. Ich bin überzeugt, dass der derzeitige Personalschlüssel in den Altenheimen verbessert werden muss, und erwarte mir hierzu auch vom Bund entsprechende Unterstützung", erklärte Birgit Gerstorfer.