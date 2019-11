Start für Bürozentrum

"Consento Vision Park" nennt sich das fünfgeschoßige Büro- und Geschäftsgebäude in Wartberg, dessen Baubeginn dieser Tage gefeiert wurde. Neben der nachhaltigen Bauweise mit Solarthermie und Photovoltaik soll es durch einen inspirierenden Mix von Büro- und Freizeitflächen sowie Serviceeinrichtungen überzeugen. "Wir wollen unseren Mietern mit modernster technischer Ausstattung und einem hohen Service-Level das Unternehmerleben spürbar erleichtern", sagte Thomas Rockenschaub, Geschäftsführer der Wartberger Real Seven GmbH, die das Projekt umsetzt, bei der Spatenstichfeier.

Mit dem Standort in direkter Nähe von S10 und Bahnhof Pregarten will man auch Firmen aus dem Zentralraum den Umzug in das Mühlviertel schmackhaft machen. Bereits jetzt seien zwei Drittel der insgesamt 4000 Quadratmeter Nutzfläche vergeben. Der Einzug der ersten Mieter ist für Herbst 2020 geplant.