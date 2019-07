Starker Zuzug stellt Kleinzell vor neue Herausforderungen

Die Gemeinde Kleinzell zählt im Bezirk Rohrbach zu den stärksten Zuzugsgemeinden. Bürgermeister Klaus Falkinger spricht gar vom stärksten Zuzug überhaupt. Fest steht, dass er sich anders als so mancher Amtskollege aus dem Bezirk um eine Abwanderung keine Sorgen machen muss. Ganz im Gegenteil: "Wir müssen ständig daran arbeiten, dass wir die Infrastruktur der wachsenden Bevölkerung anpassen", sagt Falkinger und ist sich durchaus bewusst, dass man es mit einem Luxusproblem zu tun hat.

Schon bei der Ankunft in Kleinzell merkt man, dass der Ort wächst. Angefangen vom eben erst neu gebauten Feuerwehrhaus an der Ortseinfahrt über die vielen neuen Häuser und Baustellen auf der Edwiese bis hin zu den Baggern und Bauarbeitern auf dem Ortsplatz, in Kleinzell bewegt sich etwas. "Unser Ortsplatz erblüht", sagt der Bürgermeister und meint damit die Maßnahmen zur Verschönerung und Belebung des Ortskerns. Neue Bankerl beim Brunnen gehören ebenso dazu wie Blumentröge und der neue Zugang zum Pfarrergarten. Bis zum 7. September, wenn die Kleinzeller Kulturtage starten, wird alles fertig sein.

Nahversorger geplant

Wie berichtet können die "alten" und "neuen" Bewohner von Kleinzell bald auch wieder im Ort einkaufen. Beim Agenda-21-Prozess, bei dem sich die Bürger mit der Zukunft des eigenen Lebensumfeldes beschäftigen, wurde nämlich der Ruf nach einem Nahversorger laut. Gemeinsam mit den Artegra Werkstätten aus Altenfelden wurde ein entsprechendes Konzept entwickelt: Im Herbst 2020 soll ein Lebensmittelgeschäft im alten Feuerwehrhaus eröffnet werden, in dem Menschen mit Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz finden.

130 neue Kleinzeller

Die Einwohnerzahl wuchs in Kleinzell von 1470 im Jahr 2012 auf aktuell 1600. Darum stößt auch der bestehende Wasser-Hochbehälter an seine Grenzen. Die Kapazität reicht einfach nicht aus. "Das Fassungsvermögen wird bis Ende des Jahres auf 350 m3 erweitert", verspricht der Bürgermeister.

Nachjustieren muss man auch bei der Kinderbetreuung. Diese wird laufend ausgebaut und alljährlich dem Bedarf der Eltern angepasst, sagt Vizebürgermeisterin Stefanie Zauner. Deshalb hat sich Kleinzell mit den Granitlandgemeinden Altenfelden, Kirchberg und Neufelden zum Netzwerk "Granitland Sommerspaß" zusammengeschlossen. Damit wird auch eine Kinderbetreuung in den Sommermonaten gewährleistet. An der Volksschule wird pädagogische Nachmittagsbetreuung angeboten, die etwa 50 Kinder in Anspruch nehmen. Dazu gibt es den Mittagstisch, der von den Volksschülern gerne genutzt wird.

"Zuagroaste" willkommen

Damit sich die neuen Kleinzeller in der Gemeinde auch wohlfühlen, gibt es eigene Veranstaltungen für Zugezogene. Dabei werden vor allem auch die heimischen Vereine vorgestellt: "Über das Vereinsleben wächst man schnell in eine Ortsgemeinschaft hinein", ist sich Bürgermeister Klaus Falkinger sicher. (fell)