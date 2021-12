Starker Saisonauftakt im Loipenzentrum "Nordstern"

Seit dem Saisonauftakt vor zwei Wochen haben sich bereits mehr als 2000 langlaufbegeisterte Tagesgäste und Jahreskartenbesitzer auf den Loipen in Weigetschlag eingefunden. Alleine am vergangenen Wochenende fanden rund 1000 Langläufer Erholung und sportliche Ertüchtigung am Fuß des Sternsteins. Nicht nur die einheimischen Vereinssportler genießen derzeit das winterliche Langlaufparadies im Mühlviertel: Auch etliche Wintersportler aus Oberösterreichs Zentralraum besuchen regelmäßig die bestens vorbereitete Loipenanlage.

Gummiketten schonen Wiesen

Die Voraussetzung dafür hat das Team der "Nordstern OG" und der Sportunion Bad Leonfelden bereits in den vergangenen Wochen geschaffen. Durch eine intensive Vorbereitung der Wiesen ist es möglich, auch bei der momentan noch niedrigen Schneelage zu präparieren und zu spuren. Es wurde dafür unter anderem in einen neuen Traktor und in Gummiketten für den Pistenbully investiert. Mit dieser den Untergrund schonenden Technik entstanden perfekt präparierte Loipenkilometer mit unterschiedlichen Streckenlängen (3, 7 und 9 km) im Klassik- und Skating-Stil.

Der Erwerb der Saisonkarten für die Loipen in Weigetschlag ist wie in den vergangenen Jahren beim Tourismusbüro in Bad Leonfelden sowie bei den Intersport-Filialen in Urfahr und Ottensheim möglich. Die Tagestickets können wie gewohnt direkt vor Ort an den Münzautomaten sowie bargeldlos mittels QR-Code erworben werden.

Kunstschnee-Lösung als Ziel

Um den Langlaufsport im Mühlviertel auch zukünftig gewährleisten zu können und dauerhaft gute Loipenverhältnisse zu garantieren, arbeitet die "Nordstern OG" intensiv Schulter an Schulter mit der SU Bad Leonfelden und dem Land Oberösterreich an einer Kunstschnee-Lösung. "Wie die vergangenen Tage gezeigt haben, ist der Zuspruch unter den nordischen Sportlern enorm. Jetzt geht es darum, die Infrastruktur gemeinsam mit dem Land Oberösterreich auf ein geeignetes Niveau zu heben. Wir haben unsere Hausaufgaben dazu erledigt", sagt Peter Möllinger, eine der treibenden Kräfte hinter dem Loipenprojekt. Die ersten Absprachen mit den benachbarten Grundbesitzern und Bauern wurden schon geführt. Auch die notwendige Wasser- und Stromversorgung ist gewährleistet und vorhanden.