Es ist ein bewundernswerter Einsatz, mit dem sich die "Unterweitersdorfer Gusenfreunde" rund um Bewirtschafter Willi Wurm Jahr für Jahr um den Erhalt des Fischbestands in der Kleinen Gusen bemühen. So wurden heuer im April im Loibersdorferbach 5000 etwa 1,5 cm große Bachforellen eingesetzt. Auch beim Gusenzufluss Radingdorferbach waren die Gusenfreunde mit 100 Forellen sowie in der Kleinen Gusen nahe dem Gemeindeamt mit 300 Stück in den vergangenen Monaten aktiv.