Standort Rohrbach zwar gesichert, aber Lostag für Bauernkammer steht bevor

66.400 Rinder werden im Bezirk Rohrbach in 1214 Milchviehbetrieben gehalten. Fünf Prozent der österreichischen Milch werden in Rohrbach produziert. (vowe)

Die Schließung der Bezirksbauernkammer Rohrbach konnte im Vorjahr gerade noch abgewehrt werden. Dennoch steht in den nächsten Tagen noch ein Lostag für die regionale Beratungsstelle an. "Es wird Veränderungen geben. Wie diese aussehen, werden wir in den nächsten Tagen verhandeln. Wir haben ein gutes Konzept vorgelegt", sagt Martin Mairhofer, Obmann der Bezirksbauernkammer Rohrbach. Wie wichtig eine regionale Kammer ist, das zeigen die Zahlen. Denn obwohl die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Bezirk seit einigen Jahren zurückgeht, steigen die Beratungsstunden trotzdem an. Ende Februar wird es ein richtungsweisendes Gespräch mit der Kammerleitung in Linz geben. Hintergrund für die Schließungspläne waren übrigens Budgetsorgen der Landwirtschaftskammer. Das Beraterteam rund um Dienststellenleiter Heribert Schlechtl leistete im Vorjahr an die 15.000 Stunden Beratung. Vor allem die Ansuchen um Förderungsleistungen generieren einen hohen Beratungsaufwand: "Wenn du da wo ein Hakerl vergisst, verzichtest du auf Leistungen. Die Bürokratie und Komplexität rund um die Anträge ist enorm", sagt Mairhofer.

Martin Mairhofer, Obmann der BBK Rohrbach Bild: privat

1823 Betriebe stellten Antrag

11.441 Kundenkontakte wurden im Vorjahr erfasst. 1823 Betriebe haben im Vorjahr einen Mehrfachantrag für Ausgleichszahlungen gestellt. Das bedeutet, dass im Schnitt jeder Betriebsführer sechs Kontakte mit der Rohrbacher Bauernkammer hatte. "Drei davon waren durchschnittlich persönliche und drei telefonische Kontakte. Jeder Landwirt müsste also dreimal nach Linz fahren, wenn der Standort schließen würde", rechnet der BBK-Obmann. Teilweise wären das Wege von mehr als 85 Kilometern. Doch nicht nur die Rohrbacher Landwirte wenden sich gerne an ihre BBK. Auch viele Landwirte aus anderen Bezirken kommen nach Rohrbach. Sie schätzen vor allem die Qualität der Beratung: "Alle unsere Berater haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund oder selbst einen Betrieb zu Hause, sie wissen also ganz genau, wovon sie reden."

Die 1823 Landwirte im Bezirk Rohrbach bewirtschaften im Durchschnitt 21 Hektar. Vor etwa 30 Jahren waren es noch zwölf Hektar pro Betrieb. Die landwirtschaftliche Fläche hat sich in den vergangenen 20 Jahren um zehn Prozent auf rund 38.800 Hektar verringert. "Das ist aber nicht alleine auf den Flächenverbrauch zurückzuführen. Viele Flächen werden einfach nicht mehr eingemeldet", sagt Mairhofer.

Im Bezirk Rohrbach ist immer noch die Rinderhaltung vorrangig, gehört doch der Bezirk zum "oberösterreichischen Milchgürtel". Etwa fünf Prozent der gesamten Milch in Österreich wird in Rohrbach produziert: 1214 Betriebe halten insgesamt 66.400 Rinder. Die Milchliefermenge ist seit 20 Jahren kontinuierlich steigend und lag zuletzt bei 164 Millionen Kilogramm.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper