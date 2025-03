Stalllüftung raubt Anrainern im Mühlviertel den Schlaf

Ein verzwickter Fall beschäftigt das Bezirksgericht Rohrbach schon zum zweiten Mal, nachdem dieser vom Obersten Gerichtshof wieder zurückgeschickt wurde. Dabei geht es um ein echtes "Henne-Ei-Problem". Ein Paar klagte wegen Lärmbelästigung durch Stallventilatoren, die auf einem Nachbargrundstück auch in der Nacht laufen. In den zwei ersten Instanzen scheiterten die Anrainer. Der Oberste Gerichtshof sah das aber anders.

Zur Vorgeschichte: Die beiden Kläger wohnten schon länger in der Nachbarschaft, allerdings etwas weiter weg vom Stallgebäude. Ein Umzug brachte sie näher an den Stall heran. Sie hätten wissen müssen, dass dort eine Ventilationsanlage im Einsatz ist, so die Argumentation des beklagten Bauern. Zwei Instanzen folgten dieser Argumentation. Im Urteil des Obersten Gerichtshofs, welches den OÖN vorliegt, wird das nicht so eindeutig beurteilt, weswegen der Fall nun erneut das Gericht in Rohrbach beschäftigt.

Vom Bauerndorf zum Wohnort

In der Landwirtschaft wird der Fall genau beobachtet. Immerhin gibt es viele Orte, die sich vom bäuerlich geprägten Dorf zu einer Wohngemeinde entwickelten. Oft blieben nur ein oder zwei Landwirte im Ort übrig. Da macht auch das Dorf keine Ausnahme, in dem dieser Fall zur Klärung ansteht.

Seit Jahrzehnten gibt es am Stallgebäude einen Ventilator, 2015 ging der dritte und bislang letzte in Betrieb. Alle drei laufen Tag und Nacht. Das sei auch aus Gründen des Tierschutzes unumgänglich. Die Kläger betrieben vor vielen Jahren ebenfalls eine Milchwirtschaft. Sie wohnten zunächst in einem mittlerweile ihrem Sohn übergebenen Einfamilienhaus, rund 40 Meter vom Stall des Beklagten entfernt. Seit 2022 wohnen sie wieder im Elternhaus des Mannes, das nur 20 Meter vom Stall entfernt ist. Dort werden auch Ferienwohnungen vermietet. Vor dem Umzug haben die Kläger die drei Ventilatoren nicht gehört. Erst seit dem Umzug fühlen sie sich durch die Geräusche beeinträchtigt. Sie forderten, dass der Lärm auf das ortsübliche Maß reduziert werde.

Klage zuerst abgewiesen

Das Bezirksgericht Rohrbach wies die Klage ab. Die Nähe zum Stall wurde zwar nicht in Frage gestellt, man habe aber nicht feststellen können, dass der Schlaf des Paares durch den Lärm gestört wäre. Immerhin seien die Gebäude auch durch eine öffentliche Straße getrennt. Das Berufungsgericht in Linz bestätigte das Ersturteil. Nach der Rechtsprechung müssten hinzukommende Nachbarn sich mit der im Gebiet vorherrschenden Immission abfinden, was auch für gesundheitsschädliche Immissionen gelte, sofern ein durchschnittlich sorgfältiger Käufer sie erkennen hätte können. Auch wenn die Kläger keine nachträglichen Nachbarn im Sinne dieser Rechtsprechung seien, sei diese dennoch auf sie anwendbar, weil sie als unmittelbare Nachbarn die seit 2015 unverändert bestehende Situation gekannt und diese bei ihrem Umzug in Kauf genommen hätten. Da die Kläger die Lärmbelästigung über mehrere Jahre hinweg unbeanstandet hingenommen hätten und ihnen überdies deren behauptete Gesundheitsschädlichkeit bekannt gewesen sei, müssten sie diese als ortsüblich dulden.

Die Revision ließ das Berufungsgericht zu, weil zu den Fragen, nach welcher Zeit geduldete Immissionen als ortsüblich anzusehen und ob in der vorliegenden Situation auch gesundheitsgefährdende Immissionen zu dulden seien, keine gefestigte Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs vorliege.

Was ist "ortsüblich"

Der Oberste Gerichtshof sieht den letzten Punkt ähnlich und widmet sich im Urteil der Frage, was überhaupt "ortsüblich" bedeutet. Die knappe Zusammenfassung nach längerer Begründung lautet: "Was auf einem einzigen Grundstück in der Gemeinde herkömmlich ist, muss noch nicht ortsüblich sein".

Wird also im weiteren Verfahren festgestellt, dass die Lärmbelästigung durch die Ventilatoren generell gesundheitsgefährdend ist, hätten die Nachbarn ein Recht auf Untersagung, entschied der OGH.

Dieser schickte den Fall nach Rohrbach zurück. Das Bezirksgericht müsse nun prüfen, ob der Lärm ortsüblich ist und wie er vom Grundstück der Kläger wahrnehmbar ist. Ein medizinisches Fachgutachten zu etwaigen Schlafstörungen soll möglicherweise eingeholt werden.

