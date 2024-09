Stallgebäude in Auberg in Vollbrand - 11 Feuerwehren im Einsatz

In der Ortschaft Iglbach in der Mühlviertler Gemeinde Auberg ist Dienstagmittag in einem Stallgebäude ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Auberg wurde um 11:56 Uhr alarmiert, wenige Minuten später wurden weitere Feuerwehren hinzugezogen. Insgesamt elf Feuerwehren (Altenfelden, Auberg, Neufelden, Niederwaldkirchen, St. Johann am Wimberg, St. Peter am Wimberg, St. Ulrich im Mühlkreis, Steinbruch, Arnreit, Haslach an der Mühl und Rohrbach) stehen noch immer im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude und umliegende Objekte zu verhindern.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen bereitstehen.

Lokalisierung: Hier liegt Iglbach:

