Stall für 39.900 Masthühner: Gemeinderat leitete Umwidmung ein

Keine Absage erteilte der Gramastettner Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend dem Projekt des ortsansässigen Landwirts Christian Gierlinger zum Bau eines Stalls für 39.900 Masthühner. In geheimer Abstimmung sprachen sich 18 der insgesamt 31 Gemeinderäte für die Einleitung des dafür notwendigen Umwidmungsverfahrens aus. Der Gramastettener Gemeinderat setzt sich aus 18 Mandataren der ÖVP, sieben der Grünen, vier der SPÖ und zwei der FPÖ zusammen.

Die Mehrheit vom Donnerstag bedeutet nicht automatisch, dass das Projekt damit durchgewunken wäre. „Jetzt werden einmal die erforderlichen Gutachten der Fachabteilungen der Landesregierung eingeholt. Das wird einige Monate in Anspruch nehmen. Auf der Grundlage dieser Expertenmeinungen wird der Gemeinderat dann über die Umwidmung zu beschließen haben“, beschreibt Gramastettens Bürgermeister Andreas Fazeni (ÖVP) die weiteren Schritte in dieser Sache. Dies sei der übliche Vorgang bei einem Umwidmungsverfahren.

Dass er sich ein anderes Ergebnis gewünscht hätte, daraus macht Hans-Joachim Nesser im OÖN-Gespräch kein Hehl. Er ist einer jener Anrainer, die dem Bau kritisch gegenüberstehen und die deshalb auch einen Bürgerinformationsabend zu dem Projekt initiiert hatten – die OÖN haben darüber berichtet. „Die Probleme, die wir Anrainer sehen, sind damit nicht ausgeräumt. Das reicht von zusätzlichen LKW-Fahrten bis zur möglichen Belastung des Trinkwassers. Es ist schade, dass hier ein Retro-Konzept von Massentierhaltung, das der Vergangenheit angehören sollte, umgesetzt werden soll.“ Die Bürgerinitiative, die sich in den vergangenen Wochen zusammengefunden hat, werde weiter wachsam sein und ihre Bedenken auch in Zukunft äußern, kündigt Nesser an.

Das Ansuchen für die Umwidmung kommt vom Landwirt Christian Gierlinger. Er betreibt derzeit in Gramastetten eine Schweinezucht, möchte jedoch auf Hühnermast umsteigen. Aufgrund der Größe des Projekts muss ein Teil seines Grundstücks auf „Bodenunabhängige Nutztierhaltung“ umgewidmet werden.