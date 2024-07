Staffelübergabe bei den Jagdhornbläsern im Bezirk Freistadt 

Zu einem Wechsel an der Spitze kam es bei den Jagdhornbläsergruppen des Jagdbezirks Freistadt. Aus gesundheitlichen Gründen legte der bisherige und langjährige Bezirksobmann Fritz Atteneder aus Liebenau seine Funktion zurück. Einstimmig wurde Stefan Ellmer aus Weitersfelden zum neuen Bezirksobmann gewählt. An seiner Seite wurde Hannes Grünberger, ebenfalls aus Weitersfelden, als sein Stellvertreter in das Führungsgremium auf Bezirksebene gewählt.

Als seine Hauptaufgaben im Dienst der Jagdhornbläser sieht Stefan Ellmer die Informationsweitergabe, Organisation und Koordination der sieben Jagdhornbläsergruppen: "Ich werde darüber hinaus in regelmäßigen Abständen dem Bezirksjägermeister über die vielfältigen Aktivitäten unserer Jagdhornbläsergruppen berichten."

Auf eine erfolgreiche und gedeihliche Zusammenarbeit mit Ellmer freut sich Bezirksjägermeister Franz Auinger: "Ich freue mich, dass sich Stefan Ellmer bereit erklärt hat, das Amt des Bezirksobmanns der Jagdhornbläsergruppen zu übernehmen, und bedanke mich gleichzeitig sehr herzlich beim bisherigen Bezirksobmann Fritz Atteneder für sein außerordentliches Engagement für das Jagdhornwesen im Jagdbezirk Freistadt über so viele Jahre hinweg."

Bedeutender Kulturträger

Zentrale Aufgabe der Jagdhornbläsergruppen ist die Pflege und Förderung des jagdlichen Brauchtums und althergebrachter Traditionen. Dazu gehören die musikalische Gestaltung und Begleitung bei Hubertusmessen, Streckenlegung, Treib- oder Riegeljagden, Geburtstagsfeiern, Jägerhochzeiten, Jägerbegräbnissen sowie beim alljährlichen Bezirksjägertag. Die Jagdhornbläsergruppen aus dem Bezirk Freistadt sind zudem regelmäßig im Bereich der Volkskultur (Weihnachtsmärkte, Maiandachten, Erntedankfeste, Musikkonzerte) im Einsatz und leisten wertvolle Öffentlichkeitsarbeit für die heimische Jägerschaft.

Nähere Informationen zu den Jagdhornbläsergruppen im Bezirk Freistadt und Kontaktdaten werden auf folgender Website veröffentlicht: https://www.ooeljv. at/jagdbezirke/freistadt/jagdhornblaeser-freistadt/

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper