Staffelübergabe an der HAK Perg

Der Dezember beginnt an der Handelsakademie und Handelsschule Perg mit einer personellen Veränderung in der Direktion: Der bisherige Co-Administrator und Rechtskundelehrer Robert Bayer übernimmt die Verantwortung für die Schule. Der 52-jährige Jurist und Techniker aus St. Florian bei Linz tritt damit in die Fußstapfen von Langzeit-Direktorin Gabriela Teubenbacher, die nach mehr als 40 Jahren Berufstätigkeit an der HAK/HAS Perg als Professorin für Englisch und Russisch sowie zwölf Jahre als Schulleiterin in den Ruhestand wechselt.

"Ich freue mich, in meiner Zeit als Schulleiterin große Entwicklungsschritte in die Wege geleitet und begleitet zu haben: Durch die Akkreditierung als Erasmus-plus-Schule, UNESCO-Anwärterschule sowie mehrere Interreg-Projekte sind wir im vergangenen Jahrzehnt Teil eines riesigen internationalen Netzwerks geworden", blickt Teubenbacher auf eine bewegte Zeit zurück. Darüber hinaus ist es gelungen, die HAK/HAS Perg zum Status Entrepreneurship-Schule Advanced zu entwickeln. Im Mittelpunkt ihres Wirkens seien immer die Menschen gestanden, so Teubenbacher: "Daher war es nur logisch, die Handelsakademie und Handelsschule Perg als Gesunde Schule zertifizieren zu lassen."

Als größten Erfolg nennt die Schulleiterin jedoch die deutlich gesteigerte Nachfrage nach allen Zweigen der Perger Handelsakademie im Windschatten der Einführung der Medien-HAK als ersten und bis vor kurzem auch einzigen Standort in Oberösterreich. Mit Robert Bayer folge ihr nicht nur ein erfahrener Lehrer und Administrator nach, sondern auch ein Gerichtssachverständiger mit direktem Draht in die Privatwirtschaft. Diese Kombination könne für die bedeutendste Wirtschaftsschule der Region nur von Vorteil sein: "Daher weiß ich die Zukunft der Schule in besten Händen."

Mit Demut vor der Herausforderung einer Schulleitung, gleichzeitig aber auch großem Interesse und Zuversicht sieht der neue Leiter der Schule seiner künftigen Aufgabe entgegen: "Mit einem außergewöhnlich engagierten Kollegium werden wir die Herausforderungen der Zukunft für die Schülerinnen und Schüler meistern." Zu den bevorstehenden Aufgaben gehören zum Beispiel die Implementierung von KI-Werkzeugen im Schulalltag und die Weiterentwicklung des Lehrplans.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner