Ständchen zum 104. Geburtstag

Maria Meditz feierte daheim im Kreis ihrer Familie ihren 104. Geburtstag. Bürgermeister Christian Denkmaier stellte sich bei diesem denkwürdigen Ereignis mit den besten Glückwünschen der Gemeinde ein. Gemeinsam mit den Meditz-Söhnen wurde ein Ständchen für die Jubilarin angestimmt. "Maria Meditz brachte sich in einer geradezu faszinierenden Klarheit in unsere Gespräche ein", zeigt sich Denkmaier beeindruckt. Angestoßen wurde dann auch noch mit "Gänsewein". Denn viel gutes Wasser zu trinken, ist bekanntlich wesentliche Grundlage für ein langes, gesundes Leben. Am Samstag findet die unglaubliche Geburtstagsfeier im großen Familienkreis im Gasthaus eine Fortsetzung.