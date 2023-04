Ständchen, Tränen und ein viel bejubelter Meisterpokal

Zwei souveräne 3:0-Siege gegen die Erzbergmadln Trofaiach 2 sowie die HIB Volleys Graz ebneten am Wochenende den Weg zur Meisterschaft für die SG Mühlviertel Volleys. Unter dem lautstarken Jubel der Fans durften die Spielerinnen am Samstagabend den Meisterpokal für den Gewinn der zweiten Volleyball-Bundesliga in Empfang nehmen. Zuvor hatte das Team von Coach Lydia Trauner gegen HIB Graz ein in vielerlei Hinsicht meisterliches Spiel abgeliefert, bei dem man den