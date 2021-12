Stadtspaziergang mit sehenswerter Krippenbaukunst

In mehr als 30 Häusern sind Krippen verschiedenster Bauart zu besichtigen. Bereits in den Tagen vor Weihnachten wurden dazu Krippen in den Fenstern und Auslagen der Innenstadt aufgebaut. Der Rundweg kann ab heute, 16.30 Uhr, abgegangen werden. Start ist beim Haus "Stadtplatz Nr. 5". Dort liegt auch eine Wegbeschreibung zur Entnahme auf. In den Abendstunden sind die Objekte beleuchtet.

Das Projekt soll vor allem zur Innenstadtbelebung rund um die Weihnachtszeit beitragen und wurde von engagierten Frauen der Goldhaubengruppe mit viel Liebe umgesetzt. Der Krippen-Rundweg bleibt bis 9. Jänner aufgebaut. Für Kinder gibt es begleitend dazu ein Gewinnspiel, das auf der Homepage zum Download bereit steht.