Stadtplatzgestaltung geht in das Finale

Das Ende der Bauarbeiten am Pregartner Stadtplatz rückt in greifbare Nähe. Ende Juli schließt die Firma Strabag mit der Asphaltierung ihre Arbeiten ab. "Die gute Zusammenarbeit zwischen Firmen, Planern, Anrainern und Gemeinde hat sich positiv auf die Bauzeit ausgewirkt. Ich bin dankbar, dass wir dadurch den Platz rund fünf Wochen früher als geplant zur Nutzung freigeben können", blickt Bürgermeister Fritz Robeischl (VP) auf die viereinhalb Monate Bauzeit zurück.

Durch die Neugestaltung des Platzes ergeben sich neue Chancen für die Gastronomie. So investiert die Bäckerei Tauber in den Umbau des Geschäftslokals am Stadtplatz. Für die kurze Bauphase kommt ein mobiler Verkaufsstand zum Einsatz. Auch das Stadtcafé von Veronika Pillmayr nutzt den neuen Platz bereits für den Gastgartenbetrieb. Personen, die sich für eine betriebliche Tätigkeit in Pregarten interessieren, können sich an das Stadtamt wenden.

Ohne gravierende Einschränkungen des Geschäftsbetriebs werden die restlichen Arbeiten, wie die Inbetriebnahme des Wasserspiels und der E-Ladeinfrastruktur, erfolgen. Bis Herbst wird auch die neue Platzbeleuchtung, die zum Teil über die Hausfassaden erfolgt, abgeschlossen sein. Wesentliches Element der Platzgestaltung ist die Begrünung des Platzes. Sofern es die Temperaturen zulassen, erfolgt die Bepflanzung der Sitzbereiche und Grünraumflächen im August. Die Bäume werden erst nach den Sommermonaten im September gepflanzt.