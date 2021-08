Stadtplatz für Fest überdacht und geheizt

Dem Wetterbericht blickt man in Rohrbach-Berg, was das dreitägige Stadtfest betrifft, gelassen entgegen. Neben der erstmals eingesetzten Überdachung des Stadtplatzes wurde ob der angesagten Temperaturen auch eine Heizung bestellt. Somit steht dem dreitägigen Feiern nichts mehr im Weg. Los geht es heute ab 17 Uhr mit einer "Probebeleuchtung" und einem Überraschungs-DJ. Weiter geht’s morgen mit dem Wochenmarkt unter dem Zeltdach – mit musikalischer Begleitung der Gruppe "Behmwind".

Den Wetterschutz genießt auch der Kindernachmittag. Musikalisch ist ab 14 Uhr das bewährte Trio Granit an der Reihe. Am Abend (19 Uhr) übernimmt dann die Überraschungsband des Jahres 2020, die "Mountain Crew" mit ihrem Corona-Hit "I wü ins Wirtshaus". Einlass ist ab 18 Uhr bei freiem Eintritt (3-G-Regel beachten). Am Sonntag findet nach einer Feldmesse um 10 Uhr ein Frühschoppen statt.