Stadtmarketing neu denken

Das Stadtmarketing in Freistadt soll auf neue Beine gestellt und in eine Vereinsform gegossen werden. "Wir wollen die Wirtschaft wieder ins Boot holen", begründet Bürgermeisterin Elisabeth Teufer die Überlegungen. Man brauche die Sponsoren aus der Wirtschaft und müsse gemeinsam an der Entwicklung Freistadts interessiert sein. Auf wenig Gegenliebe stößt der neue Vorschlag bei Teilen der Opposition.

"Der jüngste Vorstoß beim Stadtmarketing sah vor, neben den bereits bestehenden Strukturen einen weiteren Verein zur Finanzierung von Maßnahmen zu gründen. Zahlungskräftige Freistädter Unternehmen hätten dabei die Möglichkeit, sich ein Stimmrecht im Stadtmarketingbeirat zu erkaufen. Dabei war von vierstelligen Beträgen pro Monat die Rede. Jene Freistädter Betriebe, welche das notwendige Kapital nicht aufbringen können, wären dadurch von der Gestaltung der Rahmenbedingungen weitestgehend ausgeschlossen", sagt der Vertreter der FPÖ im Arbeitskreis des Stadtmarketings, Christopher Stitz.

Ist etwa schon Wahlkampf?

Die Bürgermeisterin wirft der FP vor, schon im Wahlmodus zu sein und befürchtet, dass das Stadtmarketing eines der großen Wahlthemen der Opposition sein wird. "Wir wollen das Stadtmarketing einfach in eine gute Struktur bringen, um für Freistadt das Beste herauszuholen. Die Mitarbeiterinnen arbeiten gut, und wir sind auf einem guten Weg", sagt sie. Natürlich wolle man Unternehmer als Partner gewinnen, ohne sich als Gemeinde der Wirtschaft zu unterwerfen: "Aber wir brauchen das Miteinander."

Inhaltliches Reset

Abgesehen von der Ablehnung der Vereinsstruktur fordert die FP ein inhaltliches Reset. Dazu die Bürgermeisterin: "Nach sechs Jahren ein inhaltliches Reset fordern, ohne zu sagen, was man eigentlich will, ist mir zu wenig."

