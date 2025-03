Stadtgemeinde schafft Platz für Volksschulkinder

Mit einer großzügigen Erweiterung schafft die Stadtgemeinde Perg Abhilfe angesichts der vorherrschenden Platznot in der Volksschule. Gestern fand der Spatenstich für die Aufstockung des Gebäudes statt. Bis Jahresende sollen die Kinder acht neue Klassenzimmer beziehen.

Die Erweiterung werde mit viel Vorfreude herbeigesehnt, sagte Schuldirektorin Andrea Starzer: "Die Schülerzahl ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Wir sind nicht nur bei den Klassenzimmern an unsere Kapazitätsgrenze gestoßen. Auch in der Nachmittagsbetreuung herrscht Platzmangel, und beim Mittagstisch haben wir einen Schichtbetrieb, damit alle Kinder zu ihrem Essen kommen. Am liebsten würden die Kinder ja selbst mithelfen, damit der Zubau möglichst schnell fertig wird." Genau dieser Vorgabe beim Tempo folgte die Aufstockung in Holzbauweise, sagte der verantwortliche Planer Kurt Oppenauer beim Festakt. Außerdem müsse man auf die verbauten Lasten achtgeben: Der sandige Untergrund, auf dem die Schule errichtet wurde, habe schon nach dem Hochwasser 2002 eine Verstärkung der Fundamente erfordert.

Auf der Prioritätenliste der Stadtgemeinde stehe die Erweiterung der Volksschule stehe ganz oben, sagte Bürgermeister LAbg. Anton Froschauer (VP): "Bei allen Sparzwängen steht in Perg außer Streit, dass Bildung, Soziales und Vereine nach Kräften gefördert und finanziell unterstützt werden."

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner