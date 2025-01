Stadtcafé in Rohrbach sucht Wirt: "Die Pension wäre ein guter Übergabezeitpunkt"

ROHRBACH-BERG. Boutros Ghaly und sein Stadtcafé gehören zur Rohrbacher Gastroszene wie die Musik zum Tanz. Nun sucht das Gastro-Urgestein einen Nachfolger. "Ich kann mit August in Pension gehen und würde mich freuen, wenn ich in absehbarer Zeit einen neuen Betreiber finden würde", sagt er. Zusperren muss und will er vorerst nicht. Aber man müsse beizeiten schauen, dass es weitergeht. Noch ein Verlust eines Lokals wäre für Rohrbach nicht gut: "Je mehr Angebot es gibt, desto lieber kommen die Gäste in die Stadt", sagt er.

Mehr Lokale, mehr Gäste

Vor allem im Nachtleben gehört das Stadtcafé zum Rohrbacher "Bermuda-Dreieck" einfach dazu. Seit 1987 gibt es das Café, das anlässlich der Stadterhebung gegründet wurde. Daher rührt auch der Name Stadtcafé. Seit 1994 steht Boutros Ghaly hinter der Budel und begrüßt seine Gäste mit seiner unvergleichbar freundlichen Art. Wirt zu sein freut ihn bis heute. "Man muss lieben, was man macht, und immer ein Lächeln auf den Lippen haben, dann geht alles wie von selbst", meint der gebürtige Ägypter.

1999 hat er das Lokal neu gestaltet und umgebaut. Erst vor wenigen Monaten wurde die Inneneinrichtung erneuert, seit einigen Jahren gibt es auch einen gemütlichen Gastgarten. Nun sei die Pension ein guter Anlass, das Café in jüngere Hände zu legen. Mit im Angebot ist freilich auch eine Reihe an Stammgästen, die gerne "zum Boutros" kommen, um ein Feierabendgetränk oder kleine Snacks zu genießen. Übrigens sei es auch möglich, in der Küche größer aufzukochen. Interessenten zeigt Boutros Ghaly sein Café gerne – Infos unter 0664 / 4448209 oder stadtcafe.ro@aon.at

Gerüchteküche brodelt

Gerüchte um Schließungen von Geschäften gibt es in Rohrbach aber noch mehr. Dabei ist meistens gar nichts dran. Der Verein Rohrbach-Zentrum räumt deshalb mit den meisten Gerüchten auf: Was stimmt: Die Bio-Hofbäckerei Mauracher schließt die Feinschmeckerei in Rohrbach-Berg mit Ende Jänner. Was allerdings nicht stimmt: Allround Matratzen beendet lediglich den Hermes Paketservice mit Ende des Monats, bleibt ansonsten geöffnet. Zuletzt wurde immer wieder die Schließung "verkündet". Hermes-Pakete können ab 6. Februar bei der PhoneBox abgegeben werden.

Es gibt auch immer wieder Gerüchte um Madame Kim. Das Restaurant bleibt weiterhin am ehemaligen Hewal-Standort erhalten. Der Umbau am alten Standort beginnt im Frühling. Im Sommer will Madame Kim am alten Standort wiedereröffnen. Neu in Rohrbach-Berg: die Mühlviertler Landbäckerei, die den Wegfall von Mauracher kompensiert.

