Stadtbahn ist auch ein Meilenstein für die Mühlkreisbahn

Mit dem Stadtbahnprojekt wird die Mühlkreisbahn an den Hauptbahnhof angebunden.

Die am Montag verkündete Einigung der Stadt Linz und des Landes OÖ über die Finanzierung der Regionalstadtbahn hat weit über die Stadtgrenzen hinaus Freude ausgelöst. So auch bei der Initiative "JETZT Regional-Stadtbahn Linz auf Schiene bringen", die sich mit Robert Struger, ehemaliger ÖBB-Manager, und Josef Thurnhofer, pensionierter ÖAMTC-Direktor, dem Kleinzeller Bürgermeister Klaus Falkinger (VP) und Thomas Eichlberger, Betriebsrat eines großen Linzer Unternehmens, in einer ungewöhnlichen