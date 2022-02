Stadt soll Grundstück für Bahnhaltestelle reservieren

Heftige Kritik übte Freistadts Infrastruktur-Stadtrat Rainer Widmann von der Bürgerliste WIFF kürzlich an den Plänen der ÖBB, den Freistädter Bahnhof am bestehenden Standort in Trölsberg um fünf Millionen Euro zu sanieren, statt eine neue Personenhaltestelle beim Nahverkehrsknotenpunkt Freistadt-Süd anzudenken. Diese Kritik sei durchaus gehört worden, gibt sich Widmann nun zuversichtlich, zumindest langfristig einer Lösung näher gekommen zu sein.