Am 26. Juni 1989 hat alles begonnen: Außenminister Alois Mock durchschnitt mit seinem ungarischen Amtskollegen Gyula Horn den Stacheldraht an Österreichs Ostgrenze. 30 Jahre danach war der Veranstaltungssaal im Gasthaus Pammer in Mardetschlag jener Ort, in den die vier Bürgermeister der Grenzlandgemeinden Leopoldschlag, Windhaag, Rainbach und Sandl eingeladen hatten, um des am 11. Dezember 1989 erfolgten Durchschnitts des Eisernen Vorhanges auch im Mühlviertel zu gedenken.