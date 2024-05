St. Veiter aus ganz Österreich treffen sich im Mühlviertel

SANKT VEIT im Mühlkreis. 40 Jahre ist es her, dass Anton Neißl gemeinsam mit Norbert Prieschl in St. Veit im Mühlkreis ein St.-Veiter-Treffen organisierte. "Wir haben uns die Idee von einem anderen Orts-Treffen abgeschaut und waren vom Erfolg überwältigt", erinnert sich Neißl. Auch wenn damals Autopannen die Anreise der teilnehmenden Kapellen verzögerten, erinnert man sich gerne zurück. Seither gab es in ganz Österreich immer wieder solche Treffen. Zum Jubiläum lässt man anlässlich des Seefestes dieses Treffen der namensgleichen Ortschaften auch im Mühlviertel wieder aufleben.

Musikalisches Treffen

Als Botschafter verschiedener St. Veitinger Gemeinden treten natürlich die Musikkapellen auf. Der Ortsname St. Veit oder im italienischen San Vito geht auf den heiligen Veit oder auch lateinisch Vitus zurück, der als Märtyrer unter Diokletian gestorben sein soll. Er wird in der römisch-katholischen Kirche als Heiliger verehrt und wird zu den Vierzehn Nothelfern gezählt. Alleine in Österreich zählt man mehr als ein Dutzend Orte mit dem Namen St. Veit.

Drei Tage Seefest

Von 31. Mai bis 2. Juni findet rund um den Badesee in St. Veit das Seefest statt. Schon am Freitag heißt es "Schmeiß dich ins Dirndl oder in die Lederhose und feiere mit Zwirn und den Malibu DJs durch die Nacht".

Am 1. Juni geht dann ab 13 Uhr das St.-Veiter-Treffen über die Bühne. Dabei marschieren die Vertreter der verschiedenen Orte abwechselnd mit Kapellen aus der Umgebung beim Festzug auf. Am Abend wird dann wieder ausgelassen gefeiert. Beim Frühschoppen am Sonntag klingt das Fest aus. Zuvor, am Donnerstag, wird es sportlich beim Cross Triathlon sowie beim Cross Bike & Run rund um den Hansberg.

