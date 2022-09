St. Thomas am Blasenstein verlieh Ehrenbürgerschaft an Karl Bauernfeind

Bei zahlreichen verdienten Funktionären und treibenden Kräften im Ort bedankte sich die Marktgemeinde St. Thomas am Blasenstein mit einem Festakt. Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an den langjährigen Gemeindevorstand und Feuerwehrkommandanten sowie Obmann des Imkervereins Karl Bauernfeind durch Bürgermeister Michael Naderer. Die Laudatio für den Ausgezeichneten hielt der Abgeordnete zum Nationalrat Nikolaus Prinz.

Mit dem Goldenen Verdienstzeichen geehrt wurden von der Marktgemeinde St. Thomas am Blasenstein Josef Schinnerl, (Gemeinderat a.D, Jagdausschussobmann) und Josef Pehböck (Gründungsobmann des Ortsentwicklungsvereins „Unsere Saat Geht auf“). Das Verdienstzeichen in Silber erhielten Markus Jungbauer, Adelheid Naderer, Alfred Panholzer, Markus Peböck und Karl Grufeneder. Das Verdienstzeichen in Bronze wurde überreicht an: Reinhard Naderer, Edeltraud Herbst, Gerhard Holzer, Johannes Pechböck, Bernd Ebner-Schypani, Herta Spindelberger, Walter Haider, Regina Hürner, Franz Hinterkörner und Franz Naderer. Der Musikverein St. Thomas gestaltete die Veranstaltung mit Festmusik und Märschen.