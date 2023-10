St. Thomas: 19-jähriger Alkolenker kracht gegen Bushütte

Gegen 21.45 Uhr war der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer in der Nacht auf Freitag auf der Klingenbergstraße in St. Thomas am Blasenstein (Bezirk Perg) in Richtung Ortszentrum unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Herrschaft über das Auto verloren haben dürfte und frontal in ein Bus-Wartehäuschen krachte, das dabei völlig zerstört wurde.

Auch das Fahrzeug war stark beschädigt, der 19-Jährige fuhr aber weiter und nach Hause. Noch während die ersten Erhebungen der Polizei liefen, traf die Mutter des Probeführerscheinbesitzers am Unfallort ein und erklärte den Beamten, dass ihr Sohn der Unfalllenker sei.

Ein daraufhin noch durchgeführter Test auf Alkohol bei dem 19-Jährigen ergab 1,09 Promille. Seinen Führerschein ist er vorläufig wieder los.

