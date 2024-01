St. Oswalder bauen sich ihr eigenes Wirtshaus im Ort

Von Dörfern ohne Mitte war vergangene Woche in den OÖNachrichten zu lesen. Die Situation der Dorfwirtshäuser ist dramatisch. 2024 soll ein enorm kritisches Jahr für die dörfliche Wirtshausdichte sein. Und dennoch gibt es auch Beispiele, die Grund zur Hoffnung geben. In St. Oswald bei Haslach krempeln die Bürger die Ärmel hoch und richten ihr eigenes Wirtshaus ein. Ein Pächter muss freilich noch gefunden werden.

Bald schon gehen die Umbauarbeiten für das neue Begegnungszentrum "Steilstufenwirt" in St. Oswald los. Zumindest symbolisch wurde der Schlägel schon geschwungen. "Wir warten gerade auf die Förderzusage des Landes, und sobald wir diese haben, werden wir die Arbeiten für das Projekt an die Unternehmen vergeben. Der Baubeginn soll dann rund um Anfang Februar sein", zeigt sich Alexander Neidhart vom Vorstand der Bürgergenossenschaft St. Oswald zuversichtlich. Diese wird das alte Schulgebäude im Zentrum der Gemeinde in ein Wirtshaus mit einem schattigen Außenbereich und großzügigem Innenraum samt Gaststube, Schank und Selbstbedienungsbereich umbauen.

820.000 Euro müssen für das Gemeinschaftsprojekt aufgestellt werden. Bürger und Interessierte können sich mit dem Kauf von Anteilen an ihrem Wirtshaus beteiligen. Bis zum Jahreswechsel zählte der Verein bereits 160 Mitglieder. Neue sind erwünscht und kommen laufend hinzu. Interessierte haben jederzeit die Möglichkeit, sich über die Homepage www.steilstufenwirt.at anzumelden. Die Bürgergenossenschaft feierte schon ein symbolisches Abrissfest: "Einige Leute aus der Gemeinde wollten das Gebäude noch ein letztes Mal so sehen, wie sie es gekannt haben, und so gab es ein gemütliches Zusammensitzen mit Musik und Essen für alle Interessierten. Dabei durften dann schon einige Wände fallen", erzählt Alexander Neidhart.

Wenn auch die "Hardware" schon im Entstehen ist, muss das neue Wirtshaus doch auch mit Leben erfüllt werden. Nach wie vor noch nicht abgeschlossen ist aber die Suche nach dem künftigen Pächter des Seilstufenwirtes. Interessenten können sich auf der Homepage über das Projekt informieren und Kontakt mit der Bürgergenossenschaft aufnehmen. Ist ein Wirt gefunden, fehlen nur noch die Gäste, um dem Wirtshaus eine gute Zukunft zu sichern.

