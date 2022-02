St. Oswald hofft auf fulminantes Bezirksmusikfest

Am 18. und 19. Juni soll mit Marschwertung und anschließendem Fest an beiden Tagen das Bezirksmusikfest der Höhepunkt im Kalender der Musikanten sein. Zweimal in Folge fiel es pandemiebedingt ins Wasser. Nun hofft Musikvereins-Obmann Manfred Bauer vom MV St. Oswald, dass der Sommer in dieser Hinsicht mehr Normalität bringt: "Wir sind aktuell guter Dinge, dass es heuer wieder möglich sein wird, und arbeiten seit rund einem Jahr an der Vorbereitung. Derzeit wird beispielsweise Infrastruktur auf Vordermann gebracht. Erst vor wenigen Tagen wurden etwa rund um den Festplatz Bäume gestutzt, um den Zuschauern eine möglichst gute Sicht auf die Kapellen und ihre teils aufwendigen Marschfiguren zu ermöglichen."

Der nächste Schritt bei den Vorbereitungsarbeiten wird die Suche nach Sponsoren für das Event sein.

Online-Vorschau

Auf der Homepage des Musikvereins St. Oswald können alle, die es gar nicht mehr erwarten können, das Programm einsehen, und auch ein eigener Trailer bietet einen Vorgeschmack auf das Fest.

www.mv-stoswald.at