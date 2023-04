St. Nikola bangt um Volksschule

In den vergangenen Jahren ging die Schülerzahl in der Volksschule markant zurück: Derzeit sind es 23 Kinder, aufgeteilt auf zwei Klassen, in denen jeweils zwei Schulstufen zusammengefasst sind. Die Geburtenzahlen in der Gemeinde lassen für die absehbare Zukunft eine Schülerzahl zwischen 20 und 25 Kindern erwarten. Für die Führung einer zweiklassigen Schule braucht es laut oö. Bildungsdirektion 30 bis 40 Kinder.

Der Erhalt der Schule war bisher vor allem deshalb möglich, weil die Bildungsdirektion zusätzliche Stunden für einen Kleingruppenunterricht in den Hauptgegenständen zur Verfügung stellte. Diese Stunden wird es künftig nicht mehr geben. "Das gute Rüstzeug, das unsere Kinder bisher für ihren weiteren Schulweg mitbekommen haben, muss oberste Priorität bei allen Überlegungen für die Zukunft der Volksschule haben", betont Bürgermeister Nikolaus Prinz (VP) in einer Aussendung.

Wie es für die Kinder aus St. Nikola weitergehen kann, darüber werden die Betroffenen am 3. Mai bei einem Info-Abend im Gemeindesaal in Kenntnis gesetzt. Niemand werde leichtfertig agieren, so Prinz: "Aber wir müssen uns gemeinsam den Herausforderungen für die Zukunft stellen."

