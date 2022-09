St. Martin will in Oedt für eine Überraschung sorgen

Mit dem 2:1-Sieg im Nachtragsspiel am vergangenen Dienstag über Meister SPG Weißkirchen/Allhaming hat sich St. Martin in der Tabelle der OÖ-Liga auf den sechsten Platz vorgekämpft. "Der Sieg war mehr als verdient", sagt St. Martins Trainer Stefan Hartl. Morgen wartet auf den Tabellendritten der Vorsaison mit der ASKÖ Oedt der nächste schwere Brocken (Transdanubia Sportanlage Oedt, Anpfiff 16 Uhr). "Oedt ist natürlich ein sehr guter Gegner, aber wenn wir alles abrufen, was wir draufhaben, ist eine Überraschung möglich", ist Hartl zuversichtlich. Im Frühjahr gelang dieses Kunststück beim 4:0-Heimsieg schon einmal. Einen vermeintlich leichten Gegner hat heute die SPG Pregarten. Die Gradascevic-Elf trifft auswärts auf den Letzten Stadl-Paura. Der Absteiger aus der Regionalliga hat noch null Punkte und in fünf Partien bereits 38 Gegentreffer kassiert. Ebenfalls auswärts antreten muss die Union Perg. Die Perger sind bei den noch sieglosen Mondseern zu Gast.

In der Landesliga Ost fordern die noch ungeschlagenen Rohrbacher morgen im Spitzenspiel Bad Leonfelden heraus. Die Rohrbacher haben beim 3:0-Sieg in St. Magdalena Selbstvertrauen getankt und wollen sich vor heimischem Publikum für die 1:3-Niederlage im Frühjahr revanchieren. Einen weiteren Anlauf zum ersten Saisonsieg starten Putzleinsdorfs Kicker. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge kommt morgen der SC Marchtrenk nach Putzleinsdorf.

Katsdorf will Serie verlängern

Nur noch ein Team hat in der Bezirksliga Nord eine ganz weiße Weste. Die Union Katsdorf hat bisher alle vier Partien für sich entschieden und führt die Tabelle an. Morgen fährt der Landesliga-Absteiger zum Aufsteiger nach Oepping.