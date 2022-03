St. Martin will im Topspiel Platz zwei verteidigen

St. Martin hat in den ersten beiden Partien vier Punkte geholt und liegt weiterhin auf Platz zwei der OÖ-Liga-Tabelle. Morgen kommt die SPG Weißkirchen/Allhaming zum Spitzenspiel nach St. Martin ins Aubachstadion (Anpfiff 15 Uhr). "Ich erwarte einen sehr starken Gegner, der mit viel individueller Qualität auf dem Platz stehen wird", sagt St. Martins Trainer Dominik Nimmervoll. Das Ziel sind drei Punkte. "Natürlich wollen wir gewinnen und den Fans im ersten Heimspiel des Jahres eine Freude machen", sagt Nimmervoll. Mit den bisherigen Auftritten seines Teams ist er zufrieden: Am vergangenen Wochenende gelang in St. Valentin kurz vor Schluss noch der Ausgleich. "Es war ein enges Spiel, wir konnten uns am Ende noch mit einem Punkt belohnen."

Einen Fehlstart hat die SPG Pregarten hingelegt. Nach dem 0:3 im Nachtragsspiel gegen St. Martin ging auch das zweite Spiel gegen Micheldorf verloren. "Wir haben derzeit leider sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle. Gegen Micheldorf fehlten fünf Spieler, dann sind während des Matches noch einmal zwei Verletzte dazugekommen", sagt Trainer Samir Gradascevic. Die dünne Personaldecke macht sich auch im Training bemerkbar: "Wir trainieren momentan nur mit acht bis zehn Spielern", so Gradascevic. Morgen wartet in Bad Schallerbach ein direkter Konkurrent auf den Tabellenelften. "Für uns ist jedes Spiel wichtig."

Perg mit perfektem Auftakt

Einen Traumstart in das Jahr 2022 hat die Union Perg hingelegt: Die Prandstätter-Elf gewann beide Partien und hat sich bis auf den achten Platz vorgekämpft. Heute in St. Florian soll der dritte Streich folgen. Im Hinspiel behielten die Perger mit 2:1 die Oberhand. (fr)