OÖ-Liga: St. Martin will im Derby einen Sieg nachlegen

"Der späte Siegtreffer für Perg in der 92. Minute", antwortet Luksch auf die Frage, was ihm vom Hinspiel in Erinnerung geblieben ist. Das war im vergangenen August. Morgen hat St. Martin die Chance, sich zu revanchieren. Luksch: "Perg ist eine Mannschaft, die nicht leicht zu bespielen ist. Wir wollen das Heimspiel aber unbedingt gewinnen." Der Start am vergangenen Wochenende in St. Valentin verlief optimal: Der Tabellensechste gewann mit 2:0. "Vor allem die erste halbe Stunde war ganz gut und sehr effektiv", sagt Luksch.

Während St. Martin ein Auftakt nach Maß glückte, verlor Perg zum Rückrundenstart 0:1 gegen Bad Leonfelden. Dennoch war Pergs Trainer Jürgen Prandstätter mit der Leistung seines Teams nicht unzufrieden. "Das Spiel war schwer in Ordnung. Wir haben alles versucht, unsere Chancenauswertung muss aber deutlich besser werden." Die Trauben für einen Sieg in St. Martin hängen hoch. "Es wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns, die Plätze lassen zurzeit noch keinen richtigen Fußball zu, es wird ein körperbetontes Spiel."

Nach dem Erfolg in Perg kann Bad Leonfelden morgen vor eigenem Publikum gegen Dietach einen draufsetzen. Ebenfalls eine schwere Aufgabe wartet auf die SPG Pregarten heute im Heimspiel gegen Spitzenreiter Oedt.

In der Landesliga Ost hat Herbstmeister Rohrbach-Berg mit dem 1:0-Sieg gegen Traun die Patzer der Konkurrenz eiskalt ausgenutzt. Morgen geht es gegen die SPG St. Florian/Niederneukirchen.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer