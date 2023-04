St. Martin will den nächsten Favoriten ärgern

Zurück auf die Siegerstraße wollen St. Martins Kicker nach der 0:2-Niederlage in Dietach. Die Mannschaft von Trainer Stefan Hartl hat morgen die SPG Wallern/St. Marienkirchen zu Gast. "Wallern ist ein sehr starker Gegner, wir wollen sie aber schlagen. Wenn meine Mannschaft so spielt wie gegen Oedt, wird das auch gelingen", sagt Hartl. Das Wetter sollte morgen auch mitspielen, und die St. Martiner hoffen auf ein volles Haus. "Wir freuen uns auf viele Zuschauer und Frühlingswetter", sagt Hartl.

Mit dem Sieg im Cup gegen Friedburg am vergangenen Dienstag hat die SPG Pregarten Selbstvertrauen für das morgige Match gegen St. Valentin getankt. In der Liga verlief es zuletzt nicht nach Wunsch: Der letzte Sieg gelang vor mehr als einem Monat gegen den FC Wels. Ebenfalls nicht nach Wunsch lief es für die Union Perg am Dienstag im Nachtragsspiel gegen Tabellenführer Oedt. Die Prandstätter-Elf musste sich dem Favoriten mit 0:4 geschlagen geben. Heute geht es für die Perger zu Hause gegen Dietach um Meisterschaftspunkte.

In der Landesliga Ost gab es am vergangenen Wochenende keine Partie mit Mühlviertler Beteiligung. Auch das Spitzenspiel Donau Linz gegen Bad Leonfelden fiel ins Wasser. Heute steigt für die Kurstädter gegen St. Ulrich aber bereits das nächste Schlagerspiel. "Die Spielverschiebungen sind nicht ideal. Englische Wochen sind für Amateure eine große Belastung", sagt Bad Leonfeldens sportlicher Leiter Dominik Mach.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer